На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии по России

Spectator: ЕС не повлияет на решение Венгрии давать 2-летние визы гражданам РФ

На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии разрешить выдавать двухлетние визы гражданам России. Об этом сообщил редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

Список стран, из которых родом могут быть люди, претендующие на двухлетнюю рабочую визу (так называемую «национальную карту»), разместили в официальном вестнике венгерского правительства 9 июля, среди них — Россия и Белоруссия.

«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — отметил Дегутис.