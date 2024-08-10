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23:02, 10 августа 2024Бывший СССР

Правительство пообещало отремонтировать восемь тысяч километров дорог в Мариуполе

Хуснуллин: планируем отремонтировать восемь тысяч километров дорог в Мариуполе
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ближайшее пять лет планируется отремонтировать восемь тысяч километров дорог в Мариуполе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит телеканал «Россия-1».

Он отметил, что город продолжают активно восстанавливать. «Восстанавливаем север Донецка, агломерацию, хотя она находится относительно недалеко от линии соприкосновения к Мариуполю. В основном дома жилые закончим в этом году. Три с половиной тысячи километров дорог отремонтировали», — сказал вице-премьер.

В феврале Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные дома. По его словам, в новых регионах около 40 тысяч человек работают над восстановлением инфраструктуры.

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      Сергей Грехов
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