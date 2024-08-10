Российская авиация нанесла около 40 ударов по позициям ВСУ

Авиация ВКС РФ нанесла около 40 ударов по ВСУ в интересах группировки «Центр»

Авиация воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла около 40 ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интересах группировки «Центр». Об этом заявил начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук в беседе с РИА Новости.

«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", гаубица М777, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и четыре миномета. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — рассказал Савчук.

Уточняется, что удары были нанесены в районе населенных пунктов Торецк, Новгородское, Николаевка и Гродовка.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин.