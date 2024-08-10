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08:07, 10 августа 2024Россия

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Курской области

Вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и бронетехнике ВСУ под Курском

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом сообщило Министерство обороны России, их заявление приводит РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесен по скоплению живой силы и военной техники.

«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

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      Евгений Силаев
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