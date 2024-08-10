Блогер Рынска обвинила Укупника в «российском жлобстве» из-за парковки в Юрмале

Блогер Божена Рынска обвинила российского композитора и певца Аркадия Укупника в «российском жлобстве». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Блогер опубликовала фотографию машины, которая заняла три парковочных места для инвалидов у одного из супермаркетов в городе Юрмала. По словам Рынски, автомобиль принадлежит Укупнику, а снимок сделан возмущенными латышами.

«В Юрмале, как я уже писала, в разгаре курортный сезон, а вместе с ним в разгаре и российское жлобство. В другое время, когда русскоязычных курортников тут нет, нет и жлобства», — заявила Рынска, заключившая, что Укупник пьет и паркуется «не по таланту».

Ранее портал KP.RU сообщил, что Укупник приобрел дом в Юрмале в 2007 году с помощью ипотеки. Также жилье в недружественной стране имеют певица Лариса Долина, певец Олег Газманов, композитор Игорь Николаев и нескольких других российских звезд.