Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 10 августа 2024Россия

Скончался один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области скончался

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Один из пострадавших при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Липецкой области скончался. Об этом в Telegram пишет пресс-служба регионального правительства.

«Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что липецкие врачи при поддержке коллег из Москвы сделали все возможное для спасения мужчины, однако травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. «Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего», — заявили в Липецке.

По данным правительства, в реанимации в настоящее время находится еще один пострадавший от атаки БПЛА, состояние которого оценивается как тяжелое.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины устроили «массированную атаку» на региональную столицу.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он спас мне жизнь». Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет. В стране объявлен траур

      В Британии оценили готовность Брюсселя покарать Орбана

      Провалившая гендерный тест боксерша прокомментировала золото Олимпиады-2024

      Путин назвал День физкультурника поистине всенародным праздником

      На Украине заявили об ударах России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

      Умерла бывший гендиректор YouTube

      Германия одобрила продажу оружия на 5,6 миллиарда евро

      В Германии заговорили о прекращении помощи Украине

      Красный Крест открыл горячую линию для поиска людей в Курской области

      Скончался один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше