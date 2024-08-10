Скончался один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области скончался

Один из пострадавших при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Липецкой области скончался. Об этом в Telegram пишет пресс-служба регионального правительства.

«Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что липецкие врачи при поддержке коллег из Москвы сделали все возможное для спасения мужчины, однако травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. «Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего», — заявили в Липецке.

По данным правительства, в реанимации в настоящее время находится еще один пострадавший от атаки БПЛА, состояние которого оценивается как тяжелое.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины устроили «массированную атаку» на региональную столицу.