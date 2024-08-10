Стало известно о сбитых над Курской АЭС ракетах

«Росатом»: ситуация вокруг Курской АЭС серьезно усложнилась

В последние дни положение дел вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) значительно усложнилось, так как есть реальная опасность ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на «Росатом» сообщило РИА Новости.

Уточняется, что гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев по телефону рассказал главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о ситуации на объекте. Было отмечено, что в четверг, 8 августа, на территории АЭС нашли осколки и фрагменты сбитых ракет. Например, их обнаружили в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Кроме того, из строя вышла трансформаторная подстанция. В результате ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.

Госкорпорация подчеркнула, что сейчас сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ, которые ставят под угрозу не только Курскую АЭС, но и всю мировую атомную энергетику.

До этого «Росатом» сообщил, что на стройплощадке Курской АЭС временно сократили количество персонала. На станции работают энергоблоки № 3 и 4. Энергоблоки № 1 и 2 — в режиме эксплуатации «без генерации».