Росатом сообщил об обстановке на Курской АЭС

Росатом: на Курской АЭС работают третий и четвертый энергоблоки

На стройплощадке Курской атомной электростанции (АЭС) временно уменьшили количество персонала. Об этом сообщил Telegram-канал Росатома.

Уточняется, что такое решение приняли в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня. Однако оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком.

«Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно. На Курской АЭС работают энергоблоки № 3 и 4. Энергоблоки № 1 и 2 — в режиме эксплуатации "без генерации"», — подчеркивается в сообщении.

Ранее город-спутник Курской АЭС Курчатов остался без электричества из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Его обломки упали на трансформаторную подстанцию и вызвали пожар.

Позже появилась информация, что энергоснабжение Курчатова и еще пяти районов Курской области восстановлено.