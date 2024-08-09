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20:34, 9 августа 2024Россия

Город-спутник Курской АЭС остался без электричества из-за атаки БПЛА

Курчатов в Курской области остался без электричества из-за атаки беспилотника

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатов остался без электричества из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам. в результате падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трансформаторную подстанцию произошел пожар.

«Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов», — написал чиновник.

В настоящее время проводятся аварийные работы, добавил Смирнов.

В этот же день глава администрации Курчатова Игорь Корпунков заявил, что боевые действия идут в нескольких десятках километров от города. По его словам, в Курчатове обстановка напряженная из-за ведущихся неподалеку боев, а также введен режим ЧС.

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      Никита Абрамов
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