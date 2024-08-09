В Курской области восстановили энергоснабжение

В Курчатове и еще пяти районах восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение Курчатова и еще пяти районах Курской области восстановлено. Об этом сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», — говорится в сообщении.

Ранее из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), остался без электричества. Кроме того, из-за падения обломков дрона на трансформаторную подстанцию произошел пожар.