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22:44, 9 августа 2024Россия

В Курской области восстановили энергоснабжение

В Курчатове и еще пяти районах восстановили энергоснабжение

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Энергоснабжение Курчатова и еще пяти районах Курской области восстановлено. Об этом сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», — говорится в сообщении.

Ранее из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), остался без электричества. Кроме того, из-за падения обломков дрона на трансформаторную подстанцию произошел пожар.

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      Евгений Силаев
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