Умер заслуженный артист России Александр Яськов

Умер актер театра и кино Александр Яськов

Ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яськов. Об этом сообщает театр имени Лермонтова в Хакасии, где с 1978 года служил актер, в Telegram.

В публикации говорится, что актер умер 8 августа. Смерть актера названа скоропостижной, детали не раскрываются. «Александр Яськов был настоящей театральной легендой. Это один из тех артистов, которые пришли работать в Русский театр сразу со студенческих подмостков и остались верны абаканской сцене спустя более 40 лет», — отмечается в некрологе.

За свою театральную карьеру Яськов сыграл более 50 ролей в постановках по произведениям русских и зарубежных авторов, среди которых «А зори здесь тихие...», «Продавец дождя», «Торжество любви». Актер также снялся в фильме «Требуются мужчины», его коллегами по съемочной площадке стали Евгений Киндинов и Юрий Кузнецов. Мастерство Яськова отмечено множеством наград.

Прощание с актером пройдет в Абакане 11 августа с 12:00 до 13:00 в Большом зале театра по адресу: Щетинкина, 12.

Ранее сообщалось, что российский актер театра и кино Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни. Артиста не стало 2 августа, причина его смерти не уточняется.