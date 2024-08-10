В Госдуме назвали критику артистов Галкиным попыткой отвлечь внимание

Депутат Толмачев: критика Галкиным артистов — попытка отвлечь внимание

Критика со стороны комика Максима Галкина (признан иноагентом) артистов Григория Лепса, Олега Газманова и Надежды Бабкиной за отсутствие реакции на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является попыткой отвлечь внимание, заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев. Такое мнение он выразил в комментарии News.ru.

Парламентий отметил, что перечисленные музыканты «помогают людям, поддерживают бойцов СВО». Толмачев назвал отсутствие постов про ситуацию в регионе — «по-мужски сдержанной реакцией на трагедию».

«Поэтому замечания Галкина — попытка отвлечь внимание от собственной публичной позиции», — сказал депутат. Толмачев также предложил Галкину «начать с себя». «А вы чем помогли?» — задался вопросом он.

До этого Галкин заявил, что о многие известные российские артисты никак не реагируют на происходящее под Курском и не приходят на помощь курянам. Юморист отметил, что их, в отличие от него самого, не осуждают за отсутствие реакции на происходящее.