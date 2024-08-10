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20:57, 10 августа 2024Интернет и СМИ

«Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков». Галкин обратился к российским артистам на фоне боев в Курской области

Галкин призвал музыкантов Газманова и Лепса помочь населению Курской области

Фото: @maxgalkinru

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к российским артистам на фоне продолжающихся боев в Курской области.

Телеведущий обратил внимание на то, что многие известные российские артисты никак не реагируют на происходящее под Курском и не приходят на помощь курянам.

Вы говорите, я пощу веселые скетчи, когда такая беда. Ну со мной-то понятно, вы меня записали в предатели (абсолютно незаслуженно) своей страны. Но почему молчат те, которые остаются там и продолжают горячо выступать за Россию?

Максим Галкин юморист и телеведущий

Он задался вопросом, почему на беду жителей Курской области не реагирует, в частности, Григорий Лепс, который совсем недавно провел концерт в Анапе. Галкин изучил страницы артистов в социальных сетях и отметил, что Олег Газманов в своем аккаунте вспоминает прошлые хиты, а Надежда Бабкина выкладывает фото с кошкой. Телеведущий заметил, что этих артистов, в отличие от него самого, не осуждают за отсутствие реакции на происходящее в Курской области. «Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков», — заключил Галкин.

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

В суде сообщили, что получили жалобу юмориста. «Дата заседания не назначена», — отметил источник агентства. До этого, 12 марта, Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Шоумена отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста. При этом в мае 2023 года артист уже подавал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко между тем заявила, что исключать Галкина из реестра иностранных агентов не надо. «Он иноагент, у него на лбу это написано. У нас есть записи видео, как он выступал против России в защиту украинцев. Поэтому это даже обсуждению не подлежит», — высказалась парламентарий.

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Галкина раскритиковали за песни на украинском языке на свадьбе киевлянки

В июле телеведущий отработал тамадой на свадьбе киевлянки в итальянском городе Комо и столкнулся с критикой от украинских СМИ и блогеров. Кроме того, судя по видео, завирусившимся в сети, российский шоумен общался с некоторыми гостями на украинском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя возможность артистов-иноагентов вернуться в Россию, указала, что артисты самостоятельно «без какого-либо давления» покинули страну. При этом их творчество нравится многим людям.

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      Алина Гончарова
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