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18:12, 10 августа 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили женское подразделение на передовую кременского участка фронта

ТАСС: ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин

Фото: Serhiy Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на передовую в район Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) женское подразделение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным спикеров агентства, сформированное из числа женщин подразделение заменит на кременском участке фронта мобилизованных, выполнявших штурмовые задачи.

Издание подчеркнуло, что собеседник назвал эффективность женского подразделения на фронте крайне низкой.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах Российской армии на одном из участков фронта. По его словам, западнее населенного пункта Кармазиновка ВСУ вынудили отступить за пределы республики.

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      Алиса Дмитриева
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