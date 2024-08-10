ВСУ перебросили женское подразделение на передовую кременского участка фронта

ТАСС: ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на передовую в район Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) женское подразделение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным спикеров агентства, сформированное из числа женщин подразделение заменит на кременском участке фронта мобилизованных, выполнявших штурмовые задачи.

Издание подчеркнуло, что собеседник назвал эффективность женского подразделения на фронте крайне низкой.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах Российской армии на одном из участков фронта. По его словам, западнее населенного пункта Кармазиновка ВСУ вынудили отступить за пределы республики.