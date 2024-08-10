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14:31, 10 августа 2024Силовые структуры

Жителя Петербурга задержали за реабилитацию нацизма

МВД России: жителя Петербурга задержали по делу о реабилитации нацизма

Кадр: Telegram-канал Петербургской полиции

Оперативные сотрудники Центра «Э» задержали жителя Санкт-Петербурга по делу о реабилитации нацизма. Об этом в Telegram сообщает МВД России по городу.

В ходе проверочных и мониторинговых мероприятий в сети сотрудники «выявили пост в одной из социальных сетей, содержание которого оскверняло память защитников Отечества, унижало честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны».

В отношении 55-летнего гражданина, задержанного 8 августа в квартире по месту жительства и подозреваемого в размещении соответствующих постов в интернете, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты телефон и планшет, подтверждающие совершение гражданином противоправных действий.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали мужчину за пацифистские граффити в переходе. По данным издания, в полицию позвонила женщина и заявила, что в пешеходном тоннеле у площади Победы неизвестный нанес пацифистские надписи и утверждение, оскорбляющее президента. Правоохранители возбудили дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

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      Иван Потапов
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