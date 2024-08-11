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17:40, 11 августа 2024Мир

Байден объяснил выход из предвыборной гонки

CBS: Байден объяснил выход из предвыборной гонки желанием не мешать демократам

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден объяснил свой выход из предвыборной гонки 2024 года желанием не мешать членам Демократической партии на выборах в Конгресс. Это нынешний хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу CBS.

«Случилось так, что ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал американский лидер.

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Он добавил, что изначально «думал о себе как о президенте переходного периода», и его главной целью было сохранение демократии и победа однопартийцев над кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Байден решил вести предвыборную кампанию в поддержку вице-президента Камалы Харрис.

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      Глеб Бажуткин
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