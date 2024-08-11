CBS: Байден объяснил выход из предвыборной гонки желанием не мешать демократам

Президент США Джо Байден объяснил свой выход из предвыборной гонки 2024 года желанием не мешать членам Демократической партии на выборах в Конгресс. Это нынешний хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу CBS.

«Случилось так, что ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал американский лидер.

Он добавил, что изначально «думал о себе как о президенте переходного периода», и его главной целью было сохранение демократии и победа однопартийцев над кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Байден решил вести предвыборную кампанию в поддержку вице-президента Камалы Харрис.