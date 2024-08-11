Байден решил вести предвыборную кампанию в поддержку Харрис

Джо Байден объявил, что будет вести предвыборную кампанию в поддержку Харрис

Президент США Джо Байден решил вести предвыборную кампанию в поддержку вице-президента Камалы Харрис, претендующей на пост главы государства. Об этом он объявил в интервью CBS.

По словам Байдена, они с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро занимаются организацией кампании в этом штате. «Я буду вести предвыборную кампанию и в других штатах. Буду делать все, что, по мнению Камалы, в моих силах, чтобы помочь ей как можно больше», — заверил политик.

Кроме того, Байден объяснил неудачное выступление на дебатах с экс-главой США Дональдом Трампом тем, что в тот день он плохо себя чувствовал. «Но у меня нет никаких серьезных проблем [со здоровьем]», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в копировании идей. Он привел в пример свое предложение об отмене налогов на чаевые.

Ранее Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.