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16:03, 11 августа 2024Мир

Германия призвала Израиль финализировать сделку о перемирии в Газе

Канцлер ФРГ Шольц призвал власти Израиля добиться скорейшего перемирия в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху финализировать сделку о перемирии в секторе Газа. Об этом заявил представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер, его слова приводит ТАСС.

В ходе телефонного разговора Шольц также заверил израильского премьера, что власти ФРГ «решительно осуждают» угрозы Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболлах» в адрес Израиля. На этом фоне в Германии опасаются разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

С учетом этого Шольц призвал власти Израиля «снизить напряженность» в регионе и финализировать сделку об освобождении всех заложников и объявлении режима прекращения огня. Как утверждает канцлер ФРГ, многие военные цели Израиля в борьбе против палестинского радикального движения ХАМАС к настоящему времени достигнуты. Прекращение войны, по его словам, стало бы «решающим шагом» на пути к региональной деэскалации.

Ранее власти еще трех стран — США, Египта и Катарапризвали Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров в ближайшее время. В совместном заявлении говорится, что всем сторонам конфликта необходимо возобновить обсуждения 15 августа в Дохе или Каире. Новый раунд переговоров, по мнению дипломатов, позволил бы урегулировать вопросы по выдаче заложников.

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      Анатолий Акулов
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