Германия призвала Израиль финализировать сделку о перемирии в Газе

Канцлер ФРГ Шольц призвал власти Израиля добиться скорейшего перемирия в Газе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху финализировать сделку о перемирии в секторе Газа. Об этом заявил представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер, его слова приводит ТАСС.

В ходе телефонного разговора Шольц также заверил израильского премьера, что власти ФРГ «решительно осуждают» угрозы Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболлах» в адрес Израиля. На этом фоне в Германии опасаются разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

С учетом этого Шольц призвал власти Израиля «снизить напряженность» в регионе и финализировать сделку об освобождении всех заложников и объявлении режима прекращения огня. Как утверждает канцлер ФРГ, многие военные цели Израиля в борьбе против палестинского радикального движения ХАМАС к настоящему времени достигнуты. Прекращение войны, по его словам, стало бы «решающим шагом» на пути к региональной деэскалации.

Ранее власти еще трех стран — США, Египта и Катара — призвали Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров в ближайшее время. В совместном заявлении говорится, что всем сторонам конфликта необходимо возобновить обсуждения 15 августа в Дохе или Каире. Новый раунд переговоров, по мнению дипломатов, позволил бы урегулировать вопросы по выдаче заложников.