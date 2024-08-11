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06:15, 11 августа 2024Россия

Гладков рассказал об атаке дрона-камикадзе на двухквартирный дом

Гладков: два населенный пункта подверглись атакам ВСУ
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва загорелась крыша, но пожар был оперативно ликвидирован. Помимо того, нападению подвергся другой населенный пункт — с беспилотника были сброшены взрывные устройства в поселке Малиновка Белгородского района. Пострадавших нет.

10 августа Гладков подтвердил, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей.«Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.

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      Сергей Грехов
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