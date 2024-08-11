Гладков рассказал об атаке дрона-камикадзе на двухквартирный дом

Гладков: два населенный пункта подверглись атакам ВСУ

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва загорелась крыша, но пожар был оперативно ликвидирован. Помимо того, нападению подвергся другой населенный пункт — с беспилотника были сброшены взрывные устройства в поселке Малиновка Белгородского района. Пострадавших нет.

10 августа Гладков подтвердил, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей.«Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.