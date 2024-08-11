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16:28, 11 августа 2024Россия

Гладков сообщил о новых ударах ВСУ по Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Геннадий Гладков.

Как сообщил губернатор, ВСУ вновь обстреляли Шебекино и атаковали дронами села Борки и Дроновка. Во всех населенных пунктах в результате ударов повреждена жилая застройка.

Кроме того, в Шебекино мужчина получил осколочные ранения ноги и предплечья. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

Гладков также сообщил, что за минувшие сутки в Белгородской области были зафиксированы 39 обстрелов и 46 атак беспилотников. Глава региона назвал прошедший день тревожным.

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      Глеб Палехов
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