Хакеры взломали аккаунт предвыборного штаба Трампа

Politico: хакеры получили доступ к ряду документов предвыборного штаба Трампа

Хакеры совершили атаку на внутренние интернет-сети предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

Издание утверждает, что две недели назад стало получать от аккаунта с именем Роберт электронные письма, в которых содержатся фрагменты внутренний переписки сотрудника предвыборного штаба.

Представитель команды Трампа Стивен Чунг заявил, что хакеры получили доступ к ряду документов из иностранных источников, враждебных Штатам. Взлом осуществлен с целью вмешательства в выборы 2024 года.