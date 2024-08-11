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12:04, 11 августа 2024Мир

Хакеры взломали аккаунт предвыборного штаба Трампа

Politico: хакеры получили доступ к ряду документов предвыборного штаба Трампа

Фото: Rick Bowmer / AP

Хакеры совершили атаку на внутренние интернет-сети предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

Издание утверждает, что две недели назад стало получать от аккаунта с именем Роберт электронные письма, в которых содержатся фрагменты внутренний переписки сотрудника предвыборного штаба.

Представитель команды Трампа Стивен Чунг заявил, что хакеры получили доступ к ряду документов из иностранных источников, враждебных Штатам. Взлом осуществлен с целью вмешательства в выборы 2024 года.

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      Мария Борисова
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