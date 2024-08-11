Российские вертолеты уничтожили военных и технику ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны: российские Ка-52 нанесли удары по живой силе ВСУ в Курской области

Российские вертолеты Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8 уничтожили живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, удар был нанесен по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе. «По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — подчеркнули в министерстве.

Накануне, 10 августа, вертолеты Ми-28НМ ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ под Курском. Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России.