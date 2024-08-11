Кадыров рассказал об уничтожении колонны ВСУ полком «Ахмат»

Полк «Ахмат» совместно с бойцами 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — написал Кадыров.
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По его словам, захваченное украинское вооружение говорит о том, что «к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы».
Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Псих заявил, что его подразделение уже вступило в бой с ВСУ.