Кадыров рассказал об уничтожении колонны ВСУ полком «Ахмат»

Кадыров: полк «Ахмат» уничтожил колонну ВСУ в Курской области

Полк «Ахмат» совместно с бойцами 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — написал Кадыров.

По его словам, захваченное украинское вооружение говорит о том, что «к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы».

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Псих заявил, что его подразделение уже вступило в бой с ВСУ.