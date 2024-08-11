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16:30, 11 августа 2024Россия

«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению дронами техники ВСУ в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил боец подразделения с позывным Псих, пишет РИА Новости.

«Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена», — рассказал военнослужащий.

По его словам, для поражения техники ВСУ бойцы «Ахмата» используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В их числе — новые дроны «Борз», полученные для выполнения данных задач. Как отметил собеседник издания, данная модель весит три килограмма и способна преодолевать до десяти километров.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова принять беженцев из Курской области в случае необходимости. Он признался, что лично следит за ситуацией в регионе. Кадыров добавил, что для эвакуированных из Курской области было отправлено около 20 тонн продуктов.

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      Екатерина Грищенко
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