Командующий ВС Германии призвал готовиться к конфликту с Россией через пять лет

Командующий ВС Германии Гисс: ФРГ грозит противостояние с Россией через 5 лет

Через пять лет ФРГ якобы грозит противостояние с Россией, поэтому Германии необходимо готовиться, чтобы удержать Москву от возможного нападения на территорию НАТО. Готовиться к конфликту призвал командующий Вооруженными силами Германии в Гамбурге Майкл Гисс, его слова передает Welt.

«Сегодня в Германии мы все еще далеки от восприятия внешней угрозы. (...) Но мои внутренние часы солдата тикают и подсказывают мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе», — заявил военный.

Он добавил, что в гипотетическом конфликте России с НАТО Германия сыграет ключевую роль из-за своего положения.

Ранее вероятность наступления новой мировой войны оценили в Великобритании. По мнению обозревателя издания Express Джонатана Сакси, в ближайшее десятилетие в Европе может начаться новый глобальный конфликт.