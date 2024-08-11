Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 11 августа 2024Мир

Командующий ВС Германии призвал готовиться к конфликту с Россией через пять лет

Командующий ВС Германии Гисс: ФРГ грозит противостояние с Россией через 5 лет

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Через пять лет ФРГ якобы грозит противостояние с Россией, поэтому Германии необходимо готовиться, чтобы удержать Москву от возможного нападения на территорию НАТО. Готовиться к конфликту призвал командующий Вооруженными силами Германии в Гамбурге Майкл Гисс, его слова передает Welt.

«Сегодня в Германии мы все еще далеки от восприятия внешней угрозы. (...) Но мои внутренние часы солдата тикают и подсказывают мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе», — заявил военный.

Он добавил, что в гипотетическом конфликте России с НАТО Германия сыграет ключевую роль из-за своего положения.

Ранее вероятность наступления новой мировой войны оценили в Великобритании. По мнению обозревателя издания Express Джонатана Сакси, в ближайшее десятилетие в Европе может начаться новый глобальный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр

      Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ на пути к Курской области

      В России создали ракету для борьбы с западными истребителями

      Устроившего смертельное ДТП с каршерингом подростка задержали

      Стало известно о ракетном ударе по учебному вертолетному центру в Кременчуге

      Философ объяснил важность достижения Россией целей СВО

      В Британии назвали последствие атаки ВСУ на Курскую область

      Над российскими регионами уничтожили воздушные шары и дроны ВСУ

      Женский батальон «Птахи Мадяра» прибыл в Харьковскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше