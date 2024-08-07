В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

Автор Express Саксти: мировая война разразится в ближайшее десятилетие

Мировая война разразится в ближайшее десятилетие. Вероятность наступления глобального конфликта оценил обозреватель Джонатан Саксти в материале для британского издания Express.

«В ближайшее десятилетие у нас будет мировая война, так почему же мы не готовимся? (…) Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы», — написал Саксти.

Журналист считает, что существует несколько конфликтов, которые могут спровоцировать мировую войну. Наиболее вероятными регионами, с которых начнется глобальный конфликт, Саксти назвал Восточную Европу, Ближний Восток и Азию. По мнению автора, мировую войну может спровоцировать три горячие точки: конфликт России и Украины, боевые действия между Израилем и Палестиной, а также спор Китая и США вокруг Тайваня.

«Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, считая, что мир будет всегда. Не будет», — высказался обозреватель.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и его администрации.

В 2023 году президент России Владимир Путин сравнил идею «глобального НАТО» со странами «оси» времен Второй мировой войны. По его словам, страны коллективного Запада начинают строить новую ось, подобную тому блоку, который выстраивали фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония.