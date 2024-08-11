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15:08, 11 августа 2024Россия

Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре

Shot: в Москве мужчина лишился пальца на вечеринке из-за петарды

Фото: Thanakrit Homsiri / Shutterstock / Fotodom

В Москве мужчина взорвал петарду во время вечеринки в пивном баре и лишился пальца. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, вечером 10 августа 42-летний Константин отдыхал с друзьями в заведении в Староваганьковском переулке. Спутники москвича дали ему взорвать петарду в честь дня рождения бара, но тот забыл, как это делать, и она сработала прямо в руке. «Испуганные посетители ринулись к выходу, но паники особо не было», — пишет канал.

По словам пострадавшего, кончик его указательного пальца «на атомы расщепился». Медики провели ему операцию, но палец сохранить не удалось. Отмечается, что мужчина работает детским тренером по фитнесу.

В июне петербургские подростки бросили петарду в лицо 14-летнему сверстнику. У мальчика пошла кровь из глаза, и он попал в больницу.

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      Мария Борисова
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