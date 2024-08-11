На Украине рассказали о новой серии поджогов машин военных

«Страна.ua»: в Днепропетровске и Одессе сожгли машины ВСУ

В Днепропетровске и Одессе сожгли несколько автомобилей служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой серии поджогов машин украинских военных рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК (жилого комплекса, — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Кроме того, издание показало видео с горящим автомобилем ВСУ в Одессе. Подробности инцидента не уточняются.

Ранее на Украине задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобиля ВСУ. Служба безопасности Украины арестовала 16-летнего молодого человека в Днепре.