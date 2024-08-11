Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:13, 11 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о новой серии поджогов машин военных

«Страна.ua»: в Днепропетровске и Одессе сожгли машины ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Днепропетровске и Одессе сожгли несколько автомобилей служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой серии поджогов машин украинских военных рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК (жилого комплекса, — прим. «Ленты.ру»)», —  говорится в публикации.

Кроме того, издание показало видео с горящим автомобилем ВСУ в Одессе. Подробности инцидента не уточняются.

Ранее на Украине задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобиля ВСУ. Служба безопасности Украины арестовала 16-летнего молодого человека в Днепре.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Попробовали там натопыриться — мы в ответ». Лукашенко пообещал лично разобраться в ситуации на границе с Украиной

      На Украине рассказали о новой серии поджогов машин военных

      В Крыму предрекли превращение всей Украины в санитарную зону

      Жители Белгородской области начали самостоятельно покидать дома

      В России отреагировали на уход Баха с поста главы МОК

      Глава Беловского района Курской области рассказал об обстановке на приграничной территории

      В РПЦ назвали постер закрытия Игр в Париже иконой дьявола

      Беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом и ранили женщину

      Рублев обыграл первую ракетку мира на турнире ATP

      Российский сенатор прокомментировал проверки мужчин на беременность в Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше