На Украине рассказали о новой серии поджогов машин военных

В Днепропетровске и Одессе сожгли несколько автомобилей служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой серии поджогов машин украинских военных рассказало в Telegram издание «Страна.ua».
«Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК (жилого комплекса, — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.
Кроме того, издание показало видео с горящим автомобилем ВСУ в Одессе. Подробности инцидента не уточняются.
Ранее на Украине задержали подростка, подозреваемого в поджоге автомобиля ВСУ. Служба безопасности Украины арестовала 16-летнего молодого человека в Днепре.