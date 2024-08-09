Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 9 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали подозреваемого в поджоге автомобиля ВСУ подростка

СБУ: в Днепре задержали 16-летнего украинца, подозреваемого в поджоге машины ВСУ

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

На Украине задержали 16-летнего подростка. Несовершеннолетний подозревается в поджоге автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

По версии правоохранителей, 16-летний украинец из Днепра (ранее — Днепропетровск) «получил задание» в Telegram-канале в конце июля. В соответствии с ним, уточнили в СБУ, несовершеннолетний надел балаклаву и отправился на поиск машин ВСУ. После этого подозреваемый поджег одно из транспортных средств военных.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали 16-летнего украинца в Днепре. Он подозревался в поджогах автомобилей ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      Семья застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи попросила помочь с вывозом тела

      Российские войска почти зачистили Ивановку в ДНР

      В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

      Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше