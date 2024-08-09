На Украине задержали подозреваемого в поджоге автомобиля ВСУ подростка

СБУ: в Днепре задержали 16-летнего украинца, подозреваемого в поджоге машины ВСУ

На Украине задержали 16-летнего подростка. Несовершеннолетний подозревается в поджоге автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

По версии правоохранителей, 16-летний украинец из Днепра (ранее — Днепропетровск) «получил задание» в Telegram-канале в конце июля. В соответствии с ним, уточнили в СБУ, несовершеннолетний надел балаклаву и отправился на поиск машин ВСУ. После этого подозреваемый поджег одно из транспортных средств военных.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали 16-летнего украинца в Днепре. Он подозревался в поджогах автомобилей ВСУ.