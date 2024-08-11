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20:47, 11 августа 2024Мир

На Западе назвали роковой ошибкой действия ВСУ в Курской области

Британский аналитик: попытка ВСУ открыть фронт в Курской области — ошибка

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыть второй фронт в Курской области и стянуть туда резервы является роковой ошибкой украинского командования. Об этом на своем авторском YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря», — сказал военный эксперт.

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Меркурис подчеркнул, что вместо того, чтобы перебросить свои резервы под Покровск, где складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев «бессмысленно и опрометчиво» решил вести боевые действия на российской территории.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что в российских войсках на фоне вторжения ВСУ наблюдается рост числа добровольцев. Главной мотивацией россиян для заключения контракта является любовь к родине, а не деньги, подчеркнул российский журналист.

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      Глеб Бажуткин
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