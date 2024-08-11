На Западе признали замалчивание военных преступлений ВСУ в России

Ирландский журналист Чей Боуз: западные медиа замалчивают преступления ВСУ в РФ

Западные медиа замалчивают преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Западные СМИ упорно избегают рассказа о попытках Киева бомбить гражданскую инфраструктуру в России», — написал публицист.

По словам Боуза, за минувшую ночь над российскими городами были перехвачены 4 украинские ракеты «Точка-У», 14 коптеров, 16 беспилотников самолетного типа.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что на фоне вторжения ВСУ наблюдается рост числа добровольцев на подписание контракта в российских войсках. По его словам, главной мотивацией россиян для заключения контракта является любовь к родине, а не деньги.