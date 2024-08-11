На Западе высказались о провале ВСУ в Курской области

Меркурис: Россия методично возвращает ситуацию в Курской области под контроль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали свой потенциал наступления в Курской области и пытаются лишь создавать видимость присутствия. О провале украинских военных в своем блоге на YouTube высказался британский аналитик Александр Меркурис.

«Даже украинские комментаторы, хоть и очень неохотно, но признают тот факт, что наступление начинает выдыхаться», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что атака на Курскую область не принесла Киеву «желаемых результатов». «Русские, как всегда, постепенно и методично, возвращают ситуацию под контроль», — констатировал он.

Ранее Меркурис рассказал о понимании Киевом того факта, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать. Он также добавил, что российские войска продолжают «продавливать фронт» и указал, что Российская армия уже приняла меры, благодаря которым план Киева был сорван.