Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:58, 11 августа 2024Мир

В Великобритании заявили о провале ВСУ в Курской области

Меркурис: Киев понял, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Руководство Украины поняло, что авантюра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

По его словам, российские войска продолжают «продавливать фронт». Эксперт отметил, что они уже предприняли меры, благодаря которым план Киева был сорван.

«Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать», — подчеркнул Меркурис.

7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была волна». Жильцы поврежденного дома в Курске описали момент падения ракеты ВСУ

      В Великобритании заявили о провале ВСУ в Курской области

      В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде

      В Курской области заявили об «очередной вероломной атаке» по мирному населению

      Появились подробности замены Windows от Microsoft

      Перед Крымским мостом скопилась очередь из более чем 500 машин

      Гладков рассказал об атаке дрона-камикадзе на двухквартирный дом

      Трамп обвинил Харрис в копировании его идей

      В Воронеже обломки беспилотника упали на здание

      В России подешевел iPhone 14 Plus

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше