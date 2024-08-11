В Великобритании заявили о провале ВСУ в Курской области

Меркурис: Киев понял, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась

Руководство Украины поняло, что авантюра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

По его словам, российские войска продолжают «продавливать фронт». Эксперт отметил, что они уже предприняли меры, благодаря которым план Киева был сорван.

«Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать», — подчеркнул Меркурис.

7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.