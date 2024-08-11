Описан процесс превращения бывшего зама Шойгу в обвиняемого по делу о мошенничестве

ТАСС: генерал Булгакова до задержания знал о проверке в его отношении

Генерала армии Дмитрия Булгакова до задержания допрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве с поставками оборудования Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Процесс превращения бывшего заместителя Сергея Шойгу в обвиняемого по делу о мошенничества в особо крупном размере описывает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.

«Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал. Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу», — рассказал собеседник агентства.

Обвинение Булгакову предъявили 7 августа. Генерад вину не признает, заявляя, что контракт был заключен, когда он ушел из Минобороны.