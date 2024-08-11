Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:51, 12 августа 2024Силовые структуры

Описан процесс превращения бывшего зама Шойгу в обвиняемого по делу о мошенничестве

ТАСС: генерал Булгакова до задержания знал о проверке в его отношении

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Генерала армии Дмитрия Булгакова до задержания допрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве с поставками оборудования Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Процесс превращения бывшего заместителя Сергея Шойгу в обвиняемого по делу о мошенничества в особо крупном размере описывает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.

«Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал. Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу», — рассказал собеседник агентства.

Обвинение Булгакову предъявили 7 августа. Генерад вину не признает, заявляя, что контракт был заключен, когда он ушел из Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена

      В Австралии обратились к союзникам с предупреждением

      Описан процесс превращения бывшего зама Шойгу в обвиняемого по делу о мошенничестве

      Минобороны заключит контракты с предприятиями ОПК

      В России оценили реакцию Украины на атаку на ЗАЭС

      В России разработали новейшую систему ПВО

      При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибло два человека

      Жилой дом загорелся в Подмосковье

      Вышедшая замуж за заключенного женщина рассказала о тяжелом расставании

      Полным женщинам перечислили лучшие позы для яркого секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше