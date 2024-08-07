Правоохранители сообщили про обвинение генералу Булгакову в мошенничестве

ТАСС: Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Экс-заместителю министра обороны, генералу армии Дмитрию Булгакову предъявили обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседников агентства, его обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). «Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.

Булгакова арестовали 26 июля. ТАСС сообщал, что генерал активно сотрудничает со следствием, дает показания и пытается показать непричастность к инкриминируемым преступлениям.

РИА Новости со ссылкой на источники писало, что Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При этом ТАСС сообщил, что информация об этом предприятии в материалах дела пока не фигурирует.