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06:32, 2 августа 2024Силовые структуры

Правоохранители сообщили о сотрудничестве арестованного замминистра обороны со следствием

ТАСС: арестованный замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что он дает показания и пытается показать непричастность к инкриминируемым преступлениям.

За последнее время было задержано и арестовано несколько бывших сотрудников Минобороны и компаний, которые работают в интересах военного ведомства.

26 июля был заключен под стражу Булгаков, он проходит обвиняемым по делу о коррупции. 24 июля сообщалось о задержании главы Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. 27 июля сообщалось о задержании одного из экс-руководителей компании «Оборонэнерго» Марка Манукяна, он обвиняется по статье «Халатность».

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      Сергей Грехов
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