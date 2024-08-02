Правоохранители сообщили о сотрудничестве арестованного замминистра обороны со следствием

ТАСС: арестованный замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием

Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что он дает показания и пытается показать непричастность к инкриминируемым преступлениям.

За последнее время было задержано и арестовано несколько бывших сотрудников Минобороны и компаний, которые работают в интересах военного ведомства.

26 июля был заключен под стражу Булгаков, он проходит обвиняемым по делу о коррупции. 24 июля сообщалось о задержании главы Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. 27 июля сообщалось о задержании одного из экс-руководителей компании «Оборонэнерго» Марка Манукяна, он обвиняется по статье «Халатность».