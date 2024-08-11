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22:16, 11 августа 2024Силовые структуры

Отсудившего у IKEA 25 миллиардов рублей бизнесмена собрались судить в третий раз

«Ъ»: бизнесмена Константина Пономарева будут судить в третий раз

Бизнесмена Константина Пономарева, получившего известность из-за тяжб с IKEA, будут судить в третий раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Пономарев готовился к выходу к выходу на свободу, но был арестован на предварительном заседании Тверского суда Москвы ходатайству представителя потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Адвокаты призывали отпустить их подзащитного под залог в миллиард рублей, однако судья отклонил это предложение.

Бизнесмена обвиняют в хищении у «Лесбанка» 38 векселей ведущих российских банков стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году, однако затем расследование было приостановлено и возобновилось только в 2022-м.

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      Марина Совина
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