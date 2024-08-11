Сообщение о сговоре чеченских подразделений с ВСУ не нашло подтверждения

Сообщение, что чеченские подразделения вступили в сговор с ВСУ, не подтвердилось

В сети распространилась информация о том, что чеченские подразделения вступили в сговор с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Это сообщение не нашло подтверждения.

В Telegram-канале Alex Parker Returns 11 августа вышел пост, в котором утверждается, что чеченские подразделения намеренно пропустили ВСУ на территорию России без боя. По словам автора поста, в Чечне знали о предстоящей атаке, поскольку вступили с Украиной в сговор. «Они (...) заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения», — говорится в публикации. При этом источник этих данных не указан.

Сразу после начала атаки ВСУ на Курскую область командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прибыл в регион и оценил ситуацию, а также предложил привлечь к операции бойцов спецназа, сообщила 8 августа газета «Аргументы и Факты». Это противоречит словам автора Telegram-канала Alex Parker Returns о том, что Чечня и Украина якобы заключили договор о взаимном ненападении. На следующий день газета написала, что подразделение «Ахмат» уже ведет бои в Курской области.

В эфире программы «Соловьев.Live» глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объяснил факт проникновения ВСУ на российскую территорию тем, что «невозможно на участке в 1200 километров посадить людей, чтобы они сидели, друг за друга держась руками». «Получилось так, что противник ударил, прошел, получается, на определенном участке», — отметил он.

Информация о том, что чеченские подразделения якобы специально пропустили ВСУ на границе, практически не распространилась в СМИ. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Alex Parker Returns написало только издание GLAVNY.TV. При этом ложное сообщение публиковали проукраинские Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».