Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ

Пленный солдат ВСУ заявил, что Украине не хватает бойцов и боеприпасов

В украинской армии сложилась плачевная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов, рассказал пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сержант Василий Жидан. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, дела в ВСУ обстоят плачевно. «Нечем отбиваться и держать оборону. Ни живой силы, ни боеприпасов. Народ уже давно не хочет воевать. Весь бардак пошел на простых людей», — отметил он. По словам бойца ВСУ, журналисты показывают кадры, как украинцы идут вперед. «А они не идут вперед, они идут в одну сторону и все», — добавил он.

Жидан попал в плен к российским военным в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее пленный солдат украинской армии Виталий Польский рассказал, что командование ВСУ обещает отправку в тыл, но вместо этого забрасывает на передовую.