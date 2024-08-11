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08:02, 11 августа 2024Бывший СССР

Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ

Пленный солдат ВСУ заявил, что Украине не хватает бойцов и боеприпасов

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В украинской армии сложилась плачевная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов, рассказал пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сержант Василий Жидан. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, дела в ВСУ обстоят плачевно. «Нечем отбиваться и держать оборону. Ни живой силы, ни боеприпасов. Народ уже давно не хочет воевать. Весь бардак пошел на простых людей», — отметил он. По словам бойца ВСУ, журналисты показывают кадры, как украинцы идут вперед. «А они не идут вперед, они идут в одну сторону и все», — добавил он.

Жидан попал в плен к российским военным в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее пленный солдат украинской армии Виталий Польский рассказал, что командование ВСУ обещает отправку в тыл, но вместо этого забрасывает на передовую.

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      Марина Совина
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