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12:15, 5 августа 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал об обмане при отправке на передовую

Пленный солдат ВСУ рассказал об обмане командования и отправке на передовую

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещает отправку в тыл, но вместо этого забрасывает на передовую. Об этом сообщил пленный солдат украинской армии Виталий Польский, передает ТАСС.

«Так нам сказали, что мы будем копать окопы далеко от передовой. А получилось, что мы на самой передовой», — рассказал военнослужащий, добавив, что обещали ему работу на складах в тылу.

Многие другие солдаты, по его словам, разбегаются при обстрелах: «Нас обстреляли минометами. (...) Таким, как я, лежать дома надо. Все уже, мы уже свое отвоевали».

Ранее другой украинский военнопленный, Дмитрий Курков, рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. После военкомата его отправили на комиссию, которая прошла «буквально за пять минут». К вечеру Куркова доставили в распределительный пункт, где он превратился в «военного человека».

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      Валентин Карант
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