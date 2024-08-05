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06:24, 5 августа 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о мобилизации в Черноморске

Пленный ВСУ рассказал о своей мобилизации за полдня без установки личности

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Курков сообщил, что встретил сотрудников ТЦК по дороге на работу. У него не было с собой документов, однако это не помешало его мобилизации.

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«Мне дали понять, что, либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — подчеркнул пленный.

После военкомата его отправили на комиссию, которая состоялась «буквально за пять минут». К вечеру Куркова доставили в распределительный пункт, где он превратился в «военного человека».

Министр образования Украины Оксен Лисовой признал, что в стране около 200 тысяч мужчин поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации. По его словам, об этом говорит рост числа украинцев старше 25 лет, решивших получить образование после начала конфликта.

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      Марина Совина
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