Пленный ВСУ рассказал о своей мобилизации за полдня без установки личности

Украинский военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Курков сообщил, что встретил сотрудников ТЦК по дороге на работу. У него не было с собой документов, однако это не помешало его мобилизации.

«Мне дали понять, что, либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — подчеркнул пленный.

После военкомата его отправили на комиссию, которая состоялась «буквально за пять минут». К вечеру Куркова доставили в распределительный пункт, где он превратился в «военного человека».

Министр образования Украины Оксен Лисовой признал, что в стране около 200 тысяч мужчин поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации. По его словам, об этом говорит рост числа украинцев старше 25 лет, решивших получить образование после начала конфликта.