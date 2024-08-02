На Украине обвинили абитуриентов вузов в попытке избежать мобилизации

Лисовой: 200 тысяч украинцев поступают в вузы для отсрочки от мобилизациии

На Украине около 200 тысяч мужчин поступают в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. В попытке избежать призыва в Вооруженные силы страны абитуриентов обвинил министр образования страны Оксен Лисовой, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам чиновника, об этом свидетельствует увеличение количества украинцев старше 25 лет, которые решили получить образование после начала боевых действий. Он также отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и офисом президента.

«Проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений различных форм собственности, уровней и регионов, мы обнаружили определенную гипотезу, что около 200 000 мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни. Мы будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление», — сказал министр.

Ранее Лисовой заявил, что украинских школьников заставят изучать военную технику и фортификации. По его словам, это делается, чтобы «подготовить молодежь к вызовам стремительно меняющегося современного мира».