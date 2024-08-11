В Китае назвали третьего участника вторжения ВСУ в Россию

Asia Times: операция вторжения ВСУ в Россию была разработана с участием НАТО

Операция вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию была разработа при участии стран НАТО. ОБ этом сообщается в материале китайской газеты The Asia Times.

«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — пишет издание.

В данный момент потенциальные возможности НАТО противостоять российской армии в прямом военном конфликте истощены, поэтому операция ВСУ в Курской области может быть одним из способов противодействия России и ее ослабления, указывает издание.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции, поскольку после поражения ВСУ падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.