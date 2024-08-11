Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

В деле о бронежилетах Минобороны появилась покупка активов на деньги с контракта

Следствие полагает, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Эти активы арестованы, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Предполагается, что ООО «ГК "Пикет"» обладает долями в уставных капиталах пяти компаний — от 25 до 99 процентов доля, а также тремя земельными участками общей площадью 7200 квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Кроме того, у компании хранятся деньги на 22 банковских счетах.

В мае сообщалось, что у фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России арестовали счета и активы. В Следственном комитете установили, как руководство ООО «ГК "Пикет"» распорядилось двумя миллиардами рублей, вырученными от ведомства.