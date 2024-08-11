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15:29, 11 августа 2024Россия

Россияне отпустили детей в лес за грибами одних и поплатились

МЧС: в Башкирии двое детей ушли в лес за грибами одни и потерялись

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В Башкирии родители отпустили двух подростков в лес за грибами и поплатились — дети потерялись. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

10 августа мальчики 12 и 13 лет ушли на прогулку в Иглинском районе республики и не вернулись. Два часа родственники искали их сами, а около 23:00 обратились за помощью к спасателям.

В поисковой операции участвовали 87 человек: сотрудники МЧС и МВД, работники администрации, учителя, волонтеры организаций «Лиза Алерт», «Поиск детей и взрослых» и «Барс». Также применялись 22 единицы техники, в том числе квадрокоптеры.

Около 11:00 на следующий день охотник и кинолог нашли подростков. После ночи в лесу мальчики были промокшие и уставшие, но живые. Их отправили в больницу для обследования, а взрослым напомнили, что отправлять детей в лес одних нельзя.

В Приморье трое россиян пропали во время сплава на сапбордах по озеру. Они попали в шлюзовую систему сброса воды.

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      Мария Борисова
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