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14:01, 11 августа 2024Путешествия

Россиянка описала четырехзвездочный отель Турции словами «впала в шок и ужас»

Фото: Laborant / Shutterstock / Fotodom

Россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле Турции и пожаловалась на грязь и отсутствие хорошей еды. Ее отзыв приводит портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

По словам туристки, при заселении в гостиницу в Белеке она «впала в шок и ужас». Ее поселили в старом номере с обшарпанной мебелью и плохо работающим кондиционером. На территории тоже было грязно, а лежаки и столики оказались «повидавшими виды».

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Путешественница добавила, что за время отдыха похудела на три килограмма, потому что ей нечего было есть. На завтрак предлагали «адски соленый сыр» и «ядовито-розовые колбасы», а на обед — зеленые салаты, птицу и «что-то похожее на наггетсы».

«На ужине я либо голодала, либо ела одни фрукты, потому что чаще всего подавали те же разогретые блюда, что и на обед», — возмутилась россиянка.

Другая туристка побывала в Фетхие и сказала, что такого ужасного отдыха у нее никогда не было. Она пожаловалась, что курорт больше подходит пенсионерам, а не молодежи.

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      Мария Борисова
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