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13:33, 11 августа 2024Культура

Умерла снявшаяся в «Сватах» актриса

Умерла снявшаяся в сериалах «Сваты» и «Жених» актриса Людмила Шестакова

Кадр: сериал «Жених»

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова, игравшая в театре и снявшаяся в ряде сериалов, в том числе «Сватах» и «Женихе», умерла в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Севастопольский театр имени Луначарского на своей странице во «ВКонтакте».

О смерти артистки театр рассказал вечером в субботу, 10 августа. Отмечается, что Шестакова ушла из жизни внезапно. Подробности ее смерти не приводятся.

«Ровно 45 лет своей жизни Людмила Марковна отдала служению Севастопольскому театру Луначарского. Играла, ставила, творила, жила театром и для театра. Творчество Людмилы Марковной, как и она сама, всегда было очень честным, искренним и открытым», — добавили в театре. В комментариях под постом многие зрители выразили соболезнования семье актрисы.

Ранее стало известно, что ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яськов. Смерть актера назвали скоропостижной.

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      Маргарита Щигарева
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