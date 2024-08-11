Умерла снявшаяся в «Сватах» актриса

Умерла снявшаяся в сериалах «Сваты» и «Жених» актриса Людмила Шестакова

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова, игравшая в театре и снявшаяся в ряде сериалов, в том числе «Сватах» и «Женихе», умерла в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Севастопольский театр имени Луначарского на своей странице во «ВКонтакте».

О смерти артистки театр рассказал вечером в субботу, 10 августа. Отмечается, что Шестакова ушла из жизни внезапно. Подробности ее смерти не приводятся.

«Ровно 45 лет своей жизни Людмила Марковна отдала служению Севастопольскому театру Луначарского. Играла, ставила, творила, жила театром и для театра. Творчество Людмилы Марковной, как и она сама, всегда было очень честным, искренним и открытым», — добавили в театре. В комментариях под постом многие зрители выразили соболезнования семье актрисы.

Ранее стало известно, что ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яськов. Смерть актера назвали скоропостижной.