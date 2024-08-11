СК: устроившего смертельное ДТП с каршерингом подростка задержали в Москве

Школьника, устроившего смертельное ДТП с машиной каршеринга, задержали. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России по Москве.

Следователи и криминалисты осмотрели место аварии, в результате которой не выжил 15-летний подросток. Также они изучили записи с камер видеонаблюдения, начали допросы свидетелей и установили личность виновника аварии.

Им оказался 15-летний юноша, который скрылся с места происшествия. «В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ведомстве. Также Следком возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

11 августа пятеро подростков угнали автомобиль каршеринга в столичном районе Южное Бутово. Водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом. В результате один из пассажиров не выжил, еще трое попали в больницу.