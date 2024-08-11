В Белгородской области сообщили о четырех раненых из-за атаки ВСУ

Гладков: четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Шебекино

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области четыре человека ранены. Об этом сообщил в Telegram глава региона Геннадий Гладков.

«В последнее время от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины больше всего страдает Шебекино. Только сегодня ранены четыре мирных жителя», — говорится в публикации.

Он сообщил, что в результате обстрела в городе также повреждены фасады домов, выбиты стекла и разбита одна автобусная остановка. Отмечается, что в условиях массированных атак ВСУ решение жителей эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР) поддерживается властями.

Гладков также сообщил, что за минувшие сутки в Белгородской области были зафиксированы 39 обстрелов и 46 атак беспилотников. Глава региона назвал прошедший день тревожным.