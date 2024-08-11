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11:38, 11 августа 2024Интернет и СМИ

В Британии назвали атаку ВСУ на Курскую область самым рискованным решением Зеленского

The Times: атака ВСУ на Курскую область — самое рискованное решение Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — это отчаянная попытка украинского лидера Владимира Зеленского изменить представления о поражении Киева в конфликте. Самым рискованным решением президента Украины операцию украинской армии в Курской области назвала газета The Times.

«Учитывая проблемы Украины с кадрами и ресурсами, они [командование ВСУ] колебались. Но Зеленский отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну», — говорится в публикации.

Журналисты из Британии отмечают, что план Зеленского очень рискованный, а операция может достичь лишь весьма ограниченных задач.

Ранее значение атаки ВСУ на Курскую область раскрыл офицер Вооруженных сил США Дэнниел Дэвис. По его словам, украинская операция в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел.

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      Глеб Палехов
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